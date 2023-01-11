124مباراة جمعت الزمالك والاتحاد السكندري قبل مواجهة الليلة.. إنفو جراف

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك والاتحاد السكندري باستاد الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

تشير الأرقام إلى أن الزمالك والاتحاد السكندري التقيا فى 159 مباراة بجميع المسابقات، فاز أبناء ميت عقبة فى 101 مباراة، فيما فاز زعيم الثغر فى 21 مباراة، بينما حسم التعادل 37 مباراة.

وعلى صعيد بطولة الدورى فقط، التقى الفريقان في 124 مباراة حقق الزمالك الفوز 79 مرة، وفاز الاتحاد السكندرى 13 مرة وتعادلا فى 32 مباراة، أحرز الزمالك 213 أهداف، وأحرز الاتحاد السكندرى 79 هدفا.

تعد مباراة الدور الأول لموسم 2010 بين الفريقين هى الأمتع فى تاريخ لقاءات الناديين حيث انتهت بفوز الزمالك بأربعة أهداف مقابل ثلاثة لزعيم الثغر

يعد جمال عبد الحميد نجم الزمالك الأسبق هداف الفريق الأبيض فى شباك زعيم الثغر برصيد 8 أهداف، فيما يعتبر تشيرنو مانسارى هداف الاتحاد السابق هو هداف زعيم الثغر فى الشباك البيضاء برصيد هدفين

أكبر انتصار تحقق فى تاريخ لقاءات الفريقين كان يوم 12 نوفمبر 1961 في الدوري العام موسم 1961/1962، حيث فاز الزمالك على الاتحاد السكندري بنتيجة 7-0 ، سجل الأهداف ( نبيل نصير "هاتريك"، وأحمد مصطفى وسمير قطب وخضر وأحمد عفت).