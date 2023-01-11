شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على الاتحاد فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا اختباراً صعباً فى السابعة مساء اليوم الأربعاء حينما يحل ضيفاً على نظيره الاتحاد السكندري باستاد الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 22.83 مليون يورو فيما تساوى القيمة التسويقية للاتحاد السكندري7.10 مليون يورو .

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مباريات الزمالك في شهر يناير

1_الزمالك ضد الاتحاد السكندري 11 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.

2_ كأس مصر الزمالك ضد بيراميدز 16 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.

3- الزمالك ضد الأهلي 21 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.

4- الزمالك ضد غزل المحلة 24 يناير في تمام الساعة الخامسة مساء.

5- الزمالك ضد فيوتشر 29 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.