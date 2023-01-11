شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى يغرم الإسماعيلى مليون و360 ألف دولار بسبب مستحقات فيرناندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت غرفة فض المنازعات فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، قرارا بتغريم نادى الإسماعيلى مبلغ قدره مليون و361 ألف و337 دولار أمريكى، بالإضافة إلى 5% فائدة سنوية بسبب قضية لاعبه الأرجنتينى السابق دييجو فيرناندو.

وبات الإسماعيلى ملزمًا بسداد مبلغ قدره مليون و361 ألف و337 دولار أمريكى، بالإضافة إلى 5% فائدة سنوية، ويواجه الإسماعيلى خطر إيقاف القيد لـ 3 فترات متتالية حال عدم التزامه بتسديد المبلغ للاعب الأرجنتيني.





وجاء قرار لجنة المنازعات وفقا لما على لسان نهاد حجاج المستشار القانوني السابق للنادي كالتالى..1- رفض الدعوى المقدمة من نادى الاسماعيلى ضد اللاعب، ورفض كافة طلبات النادى.

2- تم قبول الدعوى المضادة المقدمة من اللاعب ضد النادى كالاتى بيانه:-

أ - إلزام النادى الاسماعيلى بأن يؤدى للاعب مبلغ وقدره 53,330 دولاراً أمريكياً كمكافأة مستحقة مضافًا إليها فائدة بنسبة 5٪ سنويًا على النحو التالي:

10666 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 1 فبراير 2022 حتى تاريخ السداد الفعلى؛

10666 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 1 أبريل 2022 حتى تاريخ السداد الفعلى؛

10666 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 1 مارس 2022 حتى تاريخ السداد الفعلى؛

10666 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 1 مايو 2022 حتى تاريخ السداد الفعلى؛

10666 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 1 يونيو 2022 حتى تاريخ السداد الفعلى؛

ب - الزام النادى الاسماعيلى بأن يؤدى للاعب 1.308.007 دولار أمريكى كتعويض عن الإخلال بالعقد بدون سبب وجيه بالإضافة إلى فائدة بنسبة 5٪ سنوياً اعتباراً من 4 أكتوبر 2022 حتى تاريخ السداد الفعلي.

بإجمالى قدره 1361337 دولار امريكى فقط مليون وثلاثمائة وواحد وستون الف وثلاثمائة وسبعة وثلاثون دولار امريكى بالاضافة إلى 5% فائدة سنوية.

جارى اتخاذ اللازم قانوناً نحو وقف هذا القرار لحين التسوية مع اللاعب.