شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى يغرم الإسماعيلى مليون و360 ألف دولار بسبب مستحقات فيرناندو والان مع تفاصيل الخبر
وبات الإسماعيلى ملزمًا بسداد مبلغ قدره مليون و361 ألف و337 دولار أمريكى، بالإضافة إلى 5% فائدة سنوية، ويواجه الإسماعيلى خطر إيقاف القيد لـ 3 فترات متتالية حال عدم التزامه بتسديد المبلغ للاعب الأرجنتيني.
وجاء قرار لجنة المنازعات وفقا لما على لسان نهاد حجاج المستشار القانوني السابق للنادي كالتالى..1- رفض الدعوى المقدمة من نادى الاسماعيلى ضد اللاعب، ورفض كافة طلبات النادى.
2- تم قبول الدعوى المضادة المقدمة من اللاعب ضد النادى كالاتى بيانه:-
أ - إلزام النادى الاسماعيلى بأن يؤدى للاعب مبلغ وقدره 53,330 دولاراً أمريكياً كمكافأة مستحقة مضافًا إليها فائدة بنسبة 5٪ سنويًا على النحو التالي:
10666 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 1 فبراير 2022 حتى تاريخ السداد الفعلى؛
10666 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 1 أبريل 2022 حتى تاريخ السداد الفعلى؛
10666 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 1 مارس 2022 حتى تاريخ السداد الفعلى؛
10666 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 1 مايو 2022 حتى تاريخ السداد الفعلى؛
10666 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 1 يونيو 2022 حتى تاريخ السداد الفعلى؛
ب - الزام النادى الاسماعيلى بأن يؤدى للاعب 1.308.007 دولار أمريكى كتعويض عن الإخلال بالعقد بدون سبب وجيه بالإضافة إلى فائدة بنسبة 5٪ سنوياً اعتباراً من 4 أكتوبر 2022 حتى تاريخ السداد الفعلي.
بإجمالى قدره 1361337 دولار امريكى فقط مليون وثلاثمائة وواحد وستون الف وثلاثمائة وسبعة وثلاثون دولار امريكى بالاضافة إلى 5% فائدة سنوية.
جارى اتخاذ اللازم قانوناً نحو وقف هذا القرار لحين التسوية مع اللاعب.