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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يعود مانشستر سيتي إلى منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بمواجهة مضيفه ساوثهامتون مساء اليوم الأربعاء.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ساوثهامبتون

ويستضيف ساوثهامتون فريق مانشستر سيتي على ملعب سينت ماري في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويأمل مانشستر سيتي في التأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة (كأس كاراباو) بعد إقصاء كل من تشيلسي وليفربول في طريقه إلى ربع النهائي، قبل أن يواجه في الجولة المقبلة للدوري الإنجليزي، جاره مانشستر يونايتد يوم السبت المقبل.

ووفقا لما كشفته صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز"، فإنه من المتوقع أن يجري بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تغييرات عديدة على التشكيل، ليظهر بحلة جديدة أمام ساوثهامبتون، وستكون البداية في مركز حراسة المرمى بالدفع بستيفان أورتيجا بدلا من الحارس الأساسي إديرسون.

وفي خط الدفاع، سيتم الاعتماد على كل من ريكو لويس وجون ستونز وناثان آكي وسيرجيو جوميز، مع الإبقاء على البرتغالي جواو كانسيلو ضمن مقاعد البدلاء، بسبب حصوله على إنذار فور دخوله كبديل في المباراة الماضية أمام تشيلسي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المنتظر أن يظهر كالفن فيليبس لأول مرة بشكل أساسي بقميص السيتي بعدما أكد جوارديولا جاهزيته، كما سيعود كيفن دي بروين وإلكاي جوندوجان إلى التشكيل، على أن يتم إراحة لاعب الوسط رودري بعدما واجه تشيلسي في المباراتين السابقتين في غضون 4 أيام فقط.

وقالت الصحيفة إنه لا يمكن إبعاد الجزائري رياض محرز عن التشكيل الليلة، لا سيما بعد العروض اللافتة التي يقدمها جناح الفريق، حيث توهج أمام تشيلسي بتسجيل ثنائية قادت السماوي للفوز برباعية نظيفة.

ومن المتوقع ظهور محرز في التشكيل الأساسي بجوار إيرلينج هالاند، الذي سيعود للتشكيل رفقة جوليان ألفاريز بخط الهجوم، بينما يمكن لفيل فودين أن يحصل على قسط من الراحة قبل مواجهة مانشستر يونايتد، على أن يستكمل جاك جريليش تعافيه من المرض الذي أبعده عن المشاركة مؤخرا.

يذكر أن محرز تمكن من التسجيل في المباراتين السابقتين لكأس الرابطة ضد تشيلسي وليفربول، ويأمل في مواصلة سجله التهديفي للمبارة الثالثة على التوالي بالبطولة.

ويأتي التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي في مباراة ساوثهامبتون بكأس الرابطة كالتالي:

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا.

الدفاع: ريكو لويس - جون ستونز - ناثان آكي - سيرجيو جوميز.

الوسط: كالفن فيليبس - إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروين.

الهجوم: رياض محرز - جوليان ألفاريز - إيرلينج هالاند.