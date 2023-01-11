شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو صلاح: خيرى وفيصل يعودان إلى القاهرة ومنتخب اليد يتوجه للسويد مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصرى لكرة اليد أن أحمد خيرى وعبد الرحمن فيصل ثنائى منتخب مصر سيعودان إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء.

وقال صلاح فى تصريحات عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "بعد الاتفاق السابق على سفر 19 لاعبا إلى السويد للمشاركة فى بطولة العالم، رأى الجهاز الفنى بالتنسيق مع أيمن صلاح المشرف على المنتخبات الوطنية وإدارة الاتحاد عودة أحمد خيرى إلى القاهرة، حيث يعانى من شد فى العضلة الخلفية، وسيخضع اللاعب لجلسات علاج مكثفة بالتنسيق مع الدكتور محمد شوقى طبيب المنتخب، وإذا تماثل للشفاء تماما قد يسافر بعد نهاية الدور الأول".

وأضاف: "المنتخب يسافر اليوم من فرنسا إلى السويد بقائمة تضم 18 لاعبا، وسيعود أحمد خيرى وعبد الرحمن فيصل إلى القاهرة".

وتحدث صلاح عن تأثير غياب أحمد الأحمر عن صفوف منتخب مصر لأول مرة منذ ما يقرب من 20 سنة، مؤكدا أن الأحمر قام بدوره مع المنتخب الوطنى على أكمل وجه طوال سنوات ولم يبخل بأى مجهود، وغيابه سيكون مؤثرا وهذا أمر طبيعى، مشيرا إلى أن الأحمر سيبقى دائما مرتبطا بكرة اليد حتى بعد اعتزاله اللعب الدولى ولن يبتعد عن المنتخب فى أى دور مستقبلا.

وأشار صلاح إلى أن إصابة يحيى خالد جاءت فى توقيت صعب، مؤكدا ثقته الكبيرة فى مهاب سعيد ومحسن رمضان لتعويض غياب خالد بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة.

وأكد أمين صندوق اتحاد اليد أن مواجهة مصر أمام كرواتيا فى التاسعة والنصف مساء غد الجمعة ستكون بوابة العبور إلى دور الثمانية للمنتخب الوطنى، مشيرا إلى أن منتخب مصر لكرة اليد قادر على إسعاد الملايين فى بطولة العالم فى بولندا والسويد.

جدير بالذكر أن بطولة العالم الثامنة والعشرين لكرة اليد للرجال تنطلق اليوم الأربعاء فى بولندا والسويد وتستمر حتى 29 يناير الجارى، وتقام المباراة الافتتاحية فى العاشرة من مساء اليوم بين بولندا وفرنسا.