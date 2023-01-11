شكرا لقرائتكم خبر عن ترانسفير ماركت يعلن انتهاء إيقاف كهربا واتحاد الكرة ينتظر رد فيفا.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن موقع "ترانسفيرماركت" المتخصص فى إحصائيات اللاعبين رفع الإيقاف عن محمود كهربا لاعب الأهلى، بعد انتهاء مدة العقوبة بإيقافه 6 أشهر منذ يوم 11 يوليو الماضى حتى اليوم 11 يناير.

ووضع موقع "ترانسفيرماركت" علامة أمام اسم كهربا يؤكد أنه عائد بعد انتهاء مدة العقوبة، وهو ما يؤكد انتهاء إيقاف اللاعب بناء على العقوبة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولى.

وينتظر الاتحاد المصرى لكرة القدم رد فيفا على مصير اللاعب محمود عبد المنعم كهربا من المشاركة مع الأهلى بعد 11 يناير الجارى، وحتى الآن لم يصل أى رد رسمى بخصوص موقف مشاركة اللاعب.

وعلى ضوء رد فيفا سوف يتحدد موقف كهربا سواء باللعب أو استمرار تجديد عقوبة الإيقاف.

ولم يشارك كهربا مع الأهلى للعقوبة الموقعة عليه بسبب غرامة نادى الزمالك بعد انتقال اللاعب للدورى البرتغالى رغم ارتباطه بعقد مع الفريق الأبيض.