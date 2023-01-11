شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يرفض بيع مصطفى "العش" فى الانتقالات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو نادى غزل المحلة التفريط فى مصطفى العش مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك لاحتياح الفريق للاعب، حيث إنه من العناصر الأساسية للفريق وذلك بطلب من الجهاز الفنى بقيادة عبد الباقى جمال.

وكان مصطفى "العش" تلقى عددا من العروض الرسمية من أندية المصرى البورسعيدى وسموحة لضمه خلال المرحلة القادمة.

ويستعد فريق غزل المحلة لاستضافة نظيره إنبى ضمن مباريات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 18 نقطة عقب الفوز في 5 مباريات و التعادل في 3 مباريات و الهزيمة في 4 مباريات.

وكان تلقى فريق غزل المحلة هزيمة أمام بيراميدز برباعية نظيفة فى اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وعلى إثر الهزيمة أمام بيراميدز رحل المدير الفني للفريق المحلاوى اليوناني بابا فاسيليو عقب جلسة بينه وبين مجلس إدارة شركة كرة القدم برئاسة أسامة خليل وتعيين عبد الباقى جمال مدربا للفريق مع أستمرار الجهاز المعاون.

وتعد مباراة إنبى الأولى للمدير الفني الجديد عبد الباقى جمال خلفا للمدرب اليوناني بابا فاسيليو الذى رحل عن الفريق بانهاء التعاقد بالتراضى بين الطرفين عقب اجتماع الأمس.