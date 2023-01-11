شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام فيريرا مع الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندرى الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا مباراة جديدة بالدورى المصرى أمام الاتحاد السكندرى المقرر لها السابعة مساء اليوم الأربعاء باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

وقاد فيريرا الزمالك فى 75 مباراة حقق الفوز فى 52 لقاء و14 تعادل و9 هزائم كما توج ببطولتين للدورى و2 كأس مصر.



أرقام فيريرا مع الزمالك

تعادل الزمالك مع الداخلية بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة للدورى فيما خسر زعيم الثغر من المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

ويتطلع الزمالك لاستعادة الانتصارات الليلة لمزاحمة الأهلى على قمة الدورى قبل مباراته غداً أمام المصرى البوسعيدى.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدورى، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة فى موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدورى المصرى برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدى مهاجم سموحة السابق، والذى انتقل فى الموسم الجديد إلى النادى المصرى.