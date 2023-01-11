شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعجل الاتحاد التونسى لإرسال بطاقة محمد الضاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعجل مسئولو النادى الأهلى نظراءهم فى الاتحاد التونسى لكرة القدم من أجل إرسال البطاقة الدولية لـ محمد الضاوى لاعب الفريق الجديد الشهير بـ"كريستو".

وخلت قائمة النادى الأهلى "المبدئية" التى تم إرسالها للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للمشاركة فى مونديال الأندية من اسم "كريستو".

وتسبب عدم وصول البطاقة الدولية الخاصة بـ"كريستو" للأهلى فى عدم قيد اللاعب بقائمة الفريق المشاركة بكأس العالم للأندية حتى الآن.

وأرسل النادى الأهلى الاثنين الماضى القائمة الأولية للمشاركة فى كأس العالم المقرر إقامتها فى المغرب خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل.

ويحق للأهلى إضافة بعض الأسماء فى القائمة التى تم إرسالها أمس حتى يوم 30 يناير الجارى، حيث سيتم تقليصها إلى 23 لاعباً قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة.

ومن المقرر أن يقوم الأهلى بقيد كريستو فى قائمة كأس العالم للأندية بمجرد وصول البطاقة الدولية خلال الأيام وربما الساعات المقبلة.

وانضم كريستو للأهلى خلال يناير الجارى قادماً من النجم الساحلى التونسى لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، وظهر اللاعب فى مران الفريق أول أمس للمرة الأولى.