شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكرا مبكرا لمواجهة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى بقيادة أحمد حسام ميدو، إقامة معسكر مغلق للفريق اليوم الأربعاء ضمن برنامجه الإعدادى لمواجهة المقاولون العرب.

ويستضيف الدراويش أولاد ذئاب الجبل مساء الجمعة المقبل على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويسعى ميدو وجهازه المعاون فى إقامة المعسكر مبكرا لتجهيز اللاعبين نفسيا من خلال عقد العديد من الجلسات التحفيزية والنظرية من أجل تصحيح وضع الفريق الحالى الذى لا يليق باسمه وشعبيته داخل وخارج مصر.

وكان الدراويش قد استأنف تدريباته الجماعية أمس الثلاثاء على ملعبه الرئيسي بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب مباراة حرس الحدود الأخيرة.

وخسر الإسماعيلى من حرس الحدود بهدفين دون رد في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلى المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 7 نقاط بعدما لعب 12 مباراة حقق فوز وحيد مقابل 4 تعادلات وسبعة هزائم وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفا.

قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى بقيادة أحمد حسام ميدو، إلغاء مباراة الفريق الودية ضد بلبيس فى إطار برنامجه الإعدادي لمنافسات الدوري العام والتي كان مقرر لها الاثنين الماضى بعد أحداث استقالة مجلس الإدارة برئاسة يحيى الكومى.