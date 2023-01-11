شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مبارة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون فى كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على نظيره ساوثهامبتون في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سانت ماري" ضمن منافسات اليوم الختامي لدور ربع نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية للموسم الحالي 2022-2023.

وتأهل فريق مانشستر سيتي فوزًا مثيرًا على حساب نظيره ليفربول بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو" للموسم الحالي 2022-2023.

وحقق ساوثهامبتون فوزًا صعبًا أمام لينكولن سيتي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "سانت ماري" في نفس الدور من البطولة.

وتاريخيًا التقى فريقا ساوثهامبتون ضد مانشستر سيتي في 80 مباراة قبل مواجهة اليوم استطاع أصحاب الأرض في الفوز خلال 25 لقاء والتعادل في 22 والخسارة أمام السيتزنز في 33 مواجهة.

وبلغت اجمالي أهداف ساوثهامبتون 102 هدفًا مقابل 125 لصالح فريق مانشستر سيتي بينما متوسط حضور الجماهير للمباريات 19 ألف و446 مشجع.

وكانت آخر مباراة جمعت ساوثهامبتون ضد مانشستر سيتي انتهت بفوز الأخير برباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي خلال أكتوبر الماضي.

ويسعى مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا للمنافسة على كل الألقاب التي يشارك فيها خلال الموسم الحالي بعد تدعيم صفوف السيتزنز بصفقة نارية بحجم النجم النرويجي إيرلينج هالاند المنتقل من صفوف بوروسيا دورتموند.

ويطارد مانشستر سيتي بشراسة صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما حقق فوزًا في الجولة الماضية على حساب تشيلسي بنتيجة 1-0.

وقلص مانشستر سيتى فارق النقاط في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الثانى برصيد 39 نقطة جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 3 وخسارة مواجهتين وتسجيل 45 هدفًا وتلقى 16.

بينما يحل فريق ساوثهامبتون في مذيلة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مثلها وخسارة 12 لقاء وتسجيل 15 هدفًا وتلقي 33.