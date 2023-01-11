ماذا يفعل الزمالك مع صافرة إبراهيم نور الدين قبل لقاء الاتحاد الليلة؟

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك، اليوم الأربعاء، مباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها السابعة مساء باستاد الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام، بحسب بيان رسمى مباراة الاتحاد والزمالك التى ستُقام فى السابعة مساءً للحكم إبراهيم نور الدين على أن يُساعده كل من أحمد حسام طه وشريف محمد عبدالله على أن يكون هشام الفلال حكمًا رابعًا وسيكون مصطفى مدحت حكمًا للفريق وسيُساعده أحمد توفيق طلب.

وفى الموسم الماضى، أدار إبراهيم نور الدين 5 مباريات للزمالك الأولى أمام غزل المحلة بالجولة الثامنة للدوري وفاز الفارس الأبيض بأربعة أهداف دون رد فى 25 ديسمبر 2021، والثانية أمام الجونة وفاز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف واحتسب نور الدين ركلة جزاء للجونة سجل منها الفريق الساحلى هدفه الوحيد في المباراة، وفى المباراة الثالثة فاز الزمالك على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف بصافرة نور الدين الذى احتسب ركلة جزاء للدراويش سجل منها باهر المحمدى هدفاً وفى المباراة الرابعة فاز الزمالك على سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، وفى المباراة الخامسة أمام الاتحاد السكندري وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وفى الموسم الحالي أدار إبراهيم نور الدين مباراة الزمالك وبيراميدز التي فاز بها الفارس الأبيض بهدف دون رد في الجولة الثالثة للمسابقة.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة في موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدي مهاجم سموحة السابق، والذي انتقل في الموسم الجديد إلى النادي المصري.