شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الأهلى يبدأ اليوم تنفيذ برنامجه التأهيلى لعلاج غضروف الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ، اليوم الأربعاء، مصطفى شوبير حارس مرمى النادى الأهلى تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من غضروف الركبة فى قطر بعدما خضع الحارس لفحوصات طبية أمس الثلاثاء عقب وصوله.

وتعرض مصطفى شوبير للإصابة أثناء مشاركته فى التدريبات الجماعية للفريق قبل مباراة بيراميدز، التى فاز بها المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد.

ولم يخض مصطفى شوبير أى مباراة الموسم الحالى بقميص الأهلى، وإجمالا لعب 8 مباريات بقميص الفريق فى جميع المسابقات حافظ على نظافة شباكه فى 4 واستقبل 4 أهداف فقط.

ويستعد الأهلى لمواجهة المصرى البورسعيدى فى السابعة مساء غد الخميس بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى المصرى، والمقرر لها الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.

واستقر مسئولو النادى الأهلى بالتنسيق مع السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق على تأجيل فكرة التعاقد مع حارس مرمى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ورغم إصابة مصطفى شوبير حارس الفريق الشاب بقطع في غضروف الركبة وإجراءه جراحة مؤخراً في النمسا إلا أن إدارة النادي قررت تأجيل ملف تدعيم حراس المرمى.

وجاء قرار إدارة الأهلي لعدة أسباب يأتي في مقدمتها أن الفريق يحتاج تدعيم مراكز أخرى خلال يناير الجاري وأبرزها الهجوم والجناح، وأن المفاوضات جارية بين أكثر من لاعب محلي وأجنبي للإنضمام للقلعة الحمراء بعد التعاقد مع خالد عبد الفتاح ظهير أيمن فريق سموحة لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة والتونسي محمد الضاوي كريستو لاعب النجم الساحلي.

كما ترى إدارة الأهلي أن إصابة مصطفى شوبير لن تُبعده طويلاً عن الملاعب، حيث يحتاج أربعة أسابيع للعودة للتدريبات الجماعية بجانب رضا الجهاز الفني على حُراس الأهلي المتواجدين بالفريق حالياً، وهو محمد الشناوي وعلي لطفي وشوبير بجانب حمزة علاء.