مروان عطية ينتظم فى تدريبات الأهلى اليوم

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القاهرة - سامية سيد - ينتظم مروان عطية الوافد الجديد للنادى الأهلى فى تدريبات النادى، اليوم الأربعاء، استعداداً للتحديات القادمة سواء فى الدورى أو كأس مصر أو بطولة كأس العالم للأندية.

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، عن انضمام مروان عطية لاعب الاتحاد السكندرى إلى صفوف الأهلى لمدة أربع سنوات ونصف السنة.

وأضاف أن الأهلى تسلم الاستغناء الخاص باللاعب بعد إنهاء كل الإجراءات المالية والإدارية مع ناديه السابق.

وجاء انتقال عطية للنادى الأهلى فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية يناير 2023 وفقاً لرغبته الشخصية، وعقب الاتفاق على المقابل المالى، بالإضافة لأحقية نادى الاتحاد السكندرى فى نسبة 15% من قيمة انتقال اللاعب من خلال النادى الأهلى لصفوف أى ناد آخر.

ويستعد الأهلى لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها السابعة مساء الخميس على استاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز فى تسعة لقاءات وتعادل فى 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه خمسة أهداف.

ويسابق مسئولو النادى الأهلى الزمن لإنهاء ملف الصفقات الشتوية من أجل حسم قائمة الفريق التي سوف تسافر إلى المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية فبراير المقبل.

وتعمل إدارة النادي الأهلي، فى الوقت الحالي على دعم أغلب المراكز داخل الفريق، والتي يحتاجها السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، من أجل المنافسة على الألقاب محليا وقاريا.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأنية 2023 للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالي. وشارك المارد الأحمر في 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج بطل مصر وأفريقيا السابق في مونديال الأندية، حصوله على الميدالية البرونزية في 3 مناسبات، أعوام 2006 في اليابان، و2020 في قطر، و2021 في الإمارات.