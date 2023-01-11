شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الاتحاد السكندرى على شط الإسكندرية فى لقاء الجريحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل الزمالك اختبارا صعبا اليوم عندما يحل ضيفا ثقيلا على الإتحاد السكندرى باستاد برج العرب فى إطار مباريات الجولة الثالثة عشر للدورى فى مواجهة حرجة نظرا لموقف الفريقين بالدورى .

يخوض الزمالك المباراة فى المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 25 نقطة بعدما خسر الفريق المباراة قبل الماضية أمام أسوان بهدفين مقابل هدف ، كما تعادل الفريق الأبيض فى أخر مبارياته أمام الداخلية بهدف لمثله ، وهو ما أدى البرتغالى جيسفالدوا فيريرا إلى عقد أكثر من جلسة مع لاعبيه خلال الأيام الماضية طالبهم فيها بضرورة العودة من الإسكندرية بالثلاث نقاط من أجل العودة من جديد للمنافسة على الدورى من جديد .

وحرص فيريرا على عقد عدة جلسات مع اللاعبين كل على حدى وأطلعهم على الأخطاء التى وقعوا فيها خلال المباراتين الأخيرتين حتى يتلافوها أمام الإتحاد السكندرى ، وكشف البروفيسور البرتغالى للاعبين أنه لا يوجد فرصة لضياع نقاط جديدة فى المرحلة المقبلة .

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد فى حراسة المرمى أمامه الرباعى من اليمين للشمال حمزة المثلوثى ومصطفى الزنارى وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الشافى ، وفى الوسط عمرو السيسى ونبيل دونجا وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومصطفى شلبى وفى الهجوم يوسف أسامة نبيه .

فى المقابل يحاول الإتحاد السكندرى بقيادة الصربى زوران تحقيق مفاجأة والعودة للإنتصارات من جديد والتى توقفت خلال أخر مباراتين حيث خسر الأسبوع قبل الماضى أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة ، كما خسر مباراته الأخيرة أمام المصرى بهدفين نظيفين ليتوقف رصيده عند 18 نقطة فى المركز السادس بجدول المجموعة .

ويعتمد زوران على ثبات التشكيل فى الفترة الماضية وأن كان هناك عدد من العناصر الأساسية ستغيب عن اللقاء على رأسها محمود علاء مدافع الزمالك السابق والمعار لزعيم الثغر ، ومروان عطيه مدافع وسط الفريق الذى أتم انتقاله للأهلى خلال الساعات القليلة الماضية .

وعقد زوران جلسات كثيرة مع لاعبيه طالبهم فيها بضرورة الفوز على الزمالك أسوة بما فعله لاعبو أسوان والداخلية أخر مباراتين ، وأكد لهم أن الفوز على فريق كبير مثل الزمالك يؤدى لنشوة كبيرة لدى الفريق وجماهيره وسيؤدى للعودة للإنتصارات من جديد وهو ما تفهمه اللاعبين وأكدوا أنهم سيقوموا ببذل طاقتهم الكبيرة من أجل العودة للإنتصارات .