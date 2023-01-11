شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يصل القاهرة اليوم لبدء تحضيرات معسكر المنتخب فى مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، إلى القاهرة اليوم الأربعاء لبدء التحضيرات الخاصة بمعسكر المنتخب الوطني في مارس المقبل، والذي يخوض خلاله الفراعنة مباراتين مع مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات بطولة الأمم الأفريقية المؤهلة لنهائيات البطولة في كوت ديفوار.

وخاض المنتخب الوطني مباراتين في تصفيات أمم أفريقيا 2023، في شهر يونيو الماضي، حيث فاز ضد غينيا بهدف نظيف، وخسر المنتخب الوطني من إثيوبيا بهدفين نظيفين، وتعتبر المجموعة الرابعة متعادلة من حيث النقاط، ولكن يقع منتخب مصر في المركز الأخير نظرًا بفارق الأهداف، ويتأهل الأول والثاني بعد انتهاء دور المجموعات إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وكشفت ميزانية اتحاد الكرة أن إجمالى المصروفات على المنتخب الأول لكرة القدم بلغت ما يقارب 114.7 مليون جنيه، وشهدت ميزانية مصروفات النشاط الرياضي الخاص بكل المنتخبات والأكاديمية، بالإضافة إلى مصروفات الدوري المصري وكأس مصر والدرجة الأولى والثانية، والتي وصلت إلى 198 مليون جنيه.

وأوضحت الميزانية، أنه لم يتم منح أي مكافآت للاعبي المنتخب الأول، في بند المكافآت، بينما تم منح لاعبي المنتخب الكرة الخماسية 22 ألف جنيه، مقابل 57 ألف للكرة الشاطئية.