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منتخب اليد يتوجه من فرنسا للسويد اليوم للمشاركة فى بطولة العالم

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القاهرة - سامية سيد - يتوجه اليوم الأربعاء ، منتخب مصر لكرة اليد الأول للرجال من معسكر فرنسا إلى السويد للمشاركة فى  فى بطولة العالم بالسويد وبولندا خلال الفترة من 11 إلى 29 يناير الجارى. 

 

 

وجاءت القائمة كالتالى : 

 

حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد علي - عبد الرحمن حميد

 

الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري

 

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن صفا

 

لاعب الدائرة: إبراهيم المصري - أحمد عادل - محمد ممدوح هاشم -شادى خليل

 

الظهير الأيمن: مهاب سعيد - محسن رمضان

 

الظهير الأيسر: علي زين - يحيى الدرع - حسن قداح

 

صانع اللعب: أحمد هشام دودو - سيف الدرع - أحمد خيري

 

وشهدت القائمة استبعاد عبد الرحمن فيصل لاعب الأهلي، وتواجد فيها 3 حراس مرمى و16 لاعبا.

 

ويغيب عن صفوف المنتخب الوطنى لكرة اليد في بطولة العالم يحيى خالد بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي وخضوعه لعملية جراحية في .

 

جدول المباريات :

 

يوم 13 يناير ( منتخب مصر × منتخب كرواتيا ) المباراة فى تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت مصر.

يوم 15 يناير ( منتخب مصر × منتخب المغرب ) المباراة فى تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت مصر.

يوم 17 يناير ( منتخب مصر × منتخب الولايات المتحدة الامريكية ) المباراة فى تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت مصر.

 

 

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2023:

 

المجموعة الأولى: إسبانيا – مونتينجرو – تشيلي - إيران.

 

المجموعة الثانية: فرنسا – بولندا – - سلوفينيا.

 

المجموعة الثالثة: السويد – البرازيل - كاب فيردي - أوروجواي.

 

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرتغال – المجر - كوريا الجنوبية.

 

المجموعة الخامسة: ألمانيا – قطر – صربيا - الجزائر.

 

المجموعة السادسة: النرويج - مقدونيا الشمالية – الأرجنتين - هولندا.

 

المجموعة السابعة: مصر – كرواتيا – المغرب - الولايات المتحدة الأمريكية.

 

المجموعة الثامنة: الدنمارك – بلجيكا – البحرين - تونس.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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