شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يتوجه من فرنسا للسويد اليوم للمشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه اليوم الأربعاء ، منتخب مصر لكرة اليد الأول للرجال من معسكر فرنسا إلى السويد للمشاركة فى فى بطولة العالم بالسويد وبولندا خلال الفترة من 11 إلى 29 يناير الجارى.

وجاءت القائمة كالتالى :

حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد علي - عبد الرحمن حميد

الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن صفا

لاعب الدائرة: إبراهيم المصري - أحمد عادل - محمد ممدوح هاشم -شادى خليل

الظهير الأيمن: مهاب سعيد - محسن رمضان

الظهير الأيسر: علي زين - يحيى الدرع - حسن قداح

صانع اللعب: أحمد هشام دودو - سيف الدرع - أحمد خيري

وشهدت القائمة استبعاد عبد الرحمن فيصل لاعب الأهلي، وتواجد فيها 3 حراس مرمى و16 لاعبا.

ويغيب عن صفوف المنتخب الوطنى لكرة اليد في بطولة العالم يحيى خالد بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي وخضوعه لعملية جراحية في برشلونة.

جدول المباريات : يوم 13 يناير ( منتخب مصر × منتخب كرواتيا ) المباراة فى تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت مصر. يوم 15 يناير ( منتخب مصر × منتخب المغرب ) المباراة فى تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت مصر. يوم 17 يناير ( منتخب مصر × منتخب الولايات المتحدة الامريكية ) المباراة فى تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت مصر.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2023:

المجموعة الأولى: إسبانيا – مونتينجرو – تشيلي - إيران.

المجموعة الثانية: فرنسا – بولندا – السعودية - سلوفينيا.

المجموعة الثالثة: السويد – البرازيل - كاب فيردي - أوروجواي.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرتغال – المجر - كوريا الجنوبية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – قطر – صربيا - الجزائر.

المجموعة السادسة: النرويج - مقدونيا الشمالية – الأرجنتين - هولندا.

المجموعة السابعة: مصر – كرواتيا – المغرب - الولايات المتحدة الأمريكية.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – بلجيكا – البحرين - تونس.