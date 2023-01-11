شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يتوجه من فرنسا للسويد اليوم للمشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت القائمة كالتالى :
حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد علي - عبد الرحمن حميد
الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري
الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن صفا
لاعب الدائرة: إبراهيم المصري - أحمد عادل - محمد ممدوح هاشم -شادى خليل
الظهير الأيمن: مهاب سعيد - محسن رمضان
الظهير الأيسر: علي زين - يحيى الدرع - حسن قداح
صانع اللعب: أحمد هشام دودو - سيف الدرع - أحمد خيري
وشهدت القائمة استبعاد عبد الرحمن فيصل لاعب الأهلي، وتواجد فيها 3 حراس مرمى و16 لاعبا.
ويغيب عن صفوف المنتخب الوطنى لكرة اليد في بطولة العالم يحيى خالد بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي وخضوعه لعملية جراحية في برشلونة.
جدول المباريات :
يوم 13 يناير ( منتخب مصر × منتخب كرواتيا ) المباراة فى تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت مصر.
يوم 15 يناير ( منتخب مصر × منتخب المغرب ) المباراة فى تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت مصر.
يوم 17 يناير ( منتخب مصر × منتخب الولايات المتحدة الامريكية ) المباراة فى تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت مصر.
مجموعات بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2023:
المجموعة الأولى: إسبانيا – مونتينجرو – تشيلي - إيران.
المجموعة الثالثة: السويد – البرازيل - كاب فيردي - أوروجواي.
المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرتغال – المجر - كوريا الجنوبية.
المجموعة الخامسة: ألمانيا – قطر – صربيا - الجزائر.
المجموعة السادسة: النرويج - مقدونيا الشمالية – الأرجنتين - هولندا.
المجموعة السابعة: مصر – كرواتيا – المغرب - الولايات المتحدة الأمريكية.
المجموعة الثامنة: الدنمارك – بلجيكا – البحرين - تونس.