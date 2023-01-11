شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحسم مصير طاهر من دخول قائمة مباراة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم الجهاز الفني للأهلي مصير طاهر محمد طاهر جناح الفريق الأحمر من دخول قائمة فريقه المسافرة إلى الإسكندرية للمبيت بها استعدادا لخوض مباراته ضد المصري البورسعيدي غدا الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري، والتي ستجمعهما على استاد برج العرب، بعد تعافيه من الإصابة.

وتعافى طاهر محمد طاهر من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة وانتظم في تدريبات فريقه الجماعية بشكل طبيعي، ولكن لم يتحدد موقفه من دخول قائمة مباراة المصري، وإن كان مارسيل كولر يرفض المجازفة في الاستعانة باللاعب، إلا بعد التأكد من تعافيه التام من الإصابة التي لحقت به قبل شهر، خشية من تفاقم الإصابة وافتقاده لمدة طويلة مجددا.

في شأن مغاير، يختتم فريق الأهلي استعداداته اليوم الأربعاء قبل خوض مباراته ضد المصري البورسعيدي غدا الخميس على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري، على ملعب مختار التتش قبل استقلال الأتوبيس الذي سينقلهم إلى الإسكندرية للمبيت بها استعدادا لخوض موقعة الغد.

ويعكف مارسيل كولر على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية والتكتيكية التي ينوي تطبيقها في مباراة الغد، والاستقرار على التشكيل النهائي الذي يفكر في الاعتماد عليه، في ظل رغبته في تخطي عقبة الفريق البورسعيدي والاستمرار في سلسلة الانتصارات من أجل الحفاظ على صدارة الدوري وفارق الـ4 نقاط مع أقرب منافسيه وهو فيوتشر.