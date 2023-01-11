شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحسم مصير رباعى الشباب من الإعارة فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مصير رباعي الشباب محمد مغربي ومحمد فخري وعبد الرحمن مانو وكريم الدبيس من الخروج للإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل اهتمام أكثر من نادى بالتعاقد مع الرباعى فى الميركاتو الشتوى الحالى، لاسيما وأنهم لا يشاركون مع الفريق الأحمر في المباريات منذ بداية الموسم الحالي.

وتهتم أندية سموحة وسيراميكا والبنك الأهلي والاتحاد السكندري بضم محمد مغربي بينما يهتم نادي الداخلية وحرس الحدود بضم محمد فخري، فيما تهتم أندية سموحة والبنك الأهلي بضم كريم الدبيس، وأخيرا يوجد أكثر من نادي يفكر في ضم عبد الرحمن مانو مثل حرس الحدود والاتحاد السكندري، وهو ما سيتم حسمه قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الجارية.

ويترقب مسئولو النادي الأهلي موقف كولر النهائي من خروج مغربي والدبيس وفخري للإعارة، حيث يرغب المدرب السويسري في بقاء الثلاثي ولكن لم يعط القرار النهائي بشأن خروجهم للإعارة واكتساب الخبرات الكافية والحصول على فرصة أكبر للمشاركة في المباريات أو رفض العروض المقدمة لهم وتقرير بقائهم مع الفريق الأحمر على أن يمنحهم فرصة المشاركة في الفترة القادمة، فيما لا يمانع في رحيل مانو في يناير الجارى، لأيا من الأندية الراغبة في التعاقد معه.

ويعكف مارسيل كولر على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية والتكتيكية التي ينوي تطبيقها في مباراة الغد، والاستقرار على التشكيل النهائي الذي يفكر في الاعتماد عليه، في ظل رغبته في تخطي عقبة الفريق البورسعيدي والاستمرار في سلسلة الانتصارات من أجل الحفاظ على صدارة الدوري وفارق الـ4 نقاط مع أقرب منافسيه وهو فيوتشر.