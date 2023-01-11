شكرا لقرائتكم خبر عن صدام نارى اليوم بين فيوتشر وبيراميدز فى صراع المربع الذهبى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصطدم فريق فيوتشر فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، بنظيره فريق بيراميدز على استاد الأهلى والسلام، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات عالية، حيث حيث حقق فيوتشر فوزا مهما على سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الماضية، فيما حقق بيراميدز فوزا كبيرا على غزل المحلة بأربعة أهداف نظيفة فى نفس الجولة.

ويسعى على ماهر المدير الفنى الفريق فيوتشر، إلى مواصلة الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم وتحقيق الفوز على أحد المنافسين له فى المربع الذهبى، وحذر اللاعبين من قدرات بيراميدز الهجومية، وطالب لاعبيه بعدم ترك مساحات لهم أمام المرمى، وضرورة استغلال الفرص من أجل حسم اللقاء لصالحنا والذى يعد بـ6 نقاط.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثانى فى ترتيب جدول الدورى برصيد 26 نقطة، جمعها من 12 مباراة، حيث حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات ولم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن، سجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلت شباكه 7 أهداف.

فى المقابل، يأمل البرتغالى جايمى باتشيكو مدرب فريق بيراميدز، فى مواصلة بدايته القوية مع الفريق السماوى بعد الفوز برباعية فى أول مباراة له، وطالب اللاعبين بضرورة الاستمتاع وإحراز الأهداف، مؤكدا أن الفوز على فيوتشر سيعيد الفريق للمنافسة بقوة على المراكز الأولى، وحذر المدافعين من خطورة هجوم فيوتشر والأطراف التى تصنع الفارق فى المباريات.

يحتل فريق بيراميدز المركز الرابع فى ترتيب جدول الدورى برصيد 23 نقطة، جمعها من 12 مباراة، حيث حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى مواجهتين وخسر 3 لقاءات، سجل لاعبوه 18 هدفا واستقبلت شباكه 9 أهداف.