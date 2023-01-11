شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عرض باريس الخيالي ل ميسي من أجل تجديد تعاقده والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان قام بالتواصل مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مجددًا فى الساعات الأخيرة لمحاولة إقناعه بتجديد تعاقده مع الفريق لمدة موسمين قادمين.

وأكدت بعض المصادر أن مسئولي الفريق الباريسي قاموا بعرض مبلغ خيالي على اللاعب يقدر بما يقارب من 30 مليون يورو فى الموسم الواحد، من أجل الحفاظ على نجمه الأرجنتيني، والذي ينتهي تعاقده مع الفريق فى نهاية الموسم الجاري.

ومن جانبه لا يزال ميسي مترددًا فى اتخاذ قراره النهاێي، لا سيما أن العقد الجديد قد يكون الأخير للاعب فى مسيرته الحالية، بجانب إمتلاكه للعديد من العروض الآخري على رأسها الهلال السعودي.



الهلال يضع ميزانية مفتوحة لميسي

وأشارت بعض المصادر أن الهلال قد وضع عرضه بمبلغ مالي مفتوح للنجم الأرجنتيني ميسي يحدده كما يريد، الأمر الذي قد يجعل اللاعب يفكر فى اتخاذ هذه الخطوة، بعد التصميم الكبير من مسئولي الزعيم على التعاقد مع اللاعب.

ويري مسئولي الهلال أن موسم الرياض، والذي سيجع بين فريقي النصر والهلال بمشاركة رونالدو أمام باريس بمشاركة ميسي، قد تكون فرصة جيدة لاتخاذ ليونيل قراره النهائي من أخذ إنطباعًا جيدًا على الكرة السعودية والموافقة على الإنتقال للزعيم.