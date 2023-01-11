شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة باريس سان جيرمان وأنجيه في الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يلتقي فريق باريس سان جيرمان، مساء اليوم الأربعاء، مع فريق أنجيه في بطولة الدوري الفرنسي موسم 2022/23.

ويستضيف ملعب "حديقة الأمراء" مباراة الفريقين مساء اليوم، في الجولة الثامنة عشر من البطولة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأنجيه في الدوري الفرنسي

ويمتلك باريس سان جيرمان 44 نقطة في المركز الأول، ويتذيل أنجيه جدول الدوري الفرنسي برصيد 8 نقاط.

ومن المتوقع مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة الليلة، لأول مرة منذ فوزه ببطولة كاس العالم قطر 2022 في شهر ديسمبر الماضي.

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية