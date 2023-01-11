شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في كأس السوبر الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء الأربعاء، نحو استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية "الرياض"، لمتابعة انطلاقة كأس السوبر الإسباني عبر مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا.

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في كأس السوبر الإسباني

ويلتقي ريال مدريد مع فالنسيا في المباراة الأولى بالدور قبل النهائي، على أن تجمع المباراة الأخرى بين برشلونة وريال بيتيس مساء الخميس باستاد الملك فهد الدولي أيضا.

ستنقل بطولة كأس السوبر الإسباني 2023 فقط وحصريًا عبر شبكة قنوات SSC السعودية.

ومن المقرر أن تنقل مباراة ريال مدريد وفالنسيا عبر قناة SSC HD 1.

ينتظر أن يقوم المعلق السعودي الشهير فهد العتيبي بتولي مهمة التعليق على مجريات مباراة ريال مدريد وفالنسيا.

وسيتم نقل المباراة على قناة "SSC1 HD" التي تمتلك حقوق بث بطولة كأس السوبر الإسباني التي تحتضنها الرياض.