شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يبحث اليوم عن الفوز الثانى بالدورى أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث فريق الداخلية فى الثالثة إلا ربع عصر اليوم الأربعاء، عن تحقيق الفوز أمام البنك الأهلى على استاد السويس الجديد، فى افتتاح منافسات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث تعادل الداخلية مع الزمالك بهدف لمثله فى الجولة الماضية، فيما تعادل البنك الأهلى مع أسوان بنفس النتيجة فى الجولة نفسها.

ويسعى رضا شحاتة المدير الفنى لفريق الداخلية، إلى استغلال المعنويات العالية لدى لاعبيه فى مواصلة حصد النقاط بعد التعادل مع الزمالك فى المباراة الماضية والتى كاد أن يخرج بالثلاث نقاط منها لولا هدف الزمالك فى الدقائق القاتلة، وطالب اللاعبين بضرورة التعلم من أخطاء الماضى والحفاظ على الأهداف التى يسجلوها.

يحتل فريق الداخلية المركز السابع عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 9 نقاط، جمعها من 12 مباراة، حيث حقق الفوز فى لقاء وحيد وتعادل فى 6 مباريات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه 13 هدفا.

فى المقابل، حذر حلمى طولان المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، من انتفاضة لاعبى الداخلية التى ظهرت فى المباريات الأخيرة بعد الفوز على بيراميدز والتعادل مع الزمالك، وطالب اللاعبين ببذل الجهد على إنهاء المباراة مبكرا وعدم ترك المساحات أمام لاعبى الداخلية.

يحتل فريق البنك الأهلى المركز الثالث عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 11 نقطة، جمعها من 12 مباراة، حيث حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكه 13 هدفا.