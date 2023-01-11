شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستضيف اليوم طلائع الجيش فى لقاء الفرصة الأخيرة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات منخفضة، حيث سقط سموحة أمام فاركو بهدفين نظيفين فى الجولة الماضية، فى المقابل خسر طلائع الجيش أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.
يحتل سموحة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط من 12 مباراة، فاز في مباراة وحيدة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 4 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 4 أهداف، بينما استقبل مرماه 10 أهداف.
فى المقابل، يأمل محمد يوسف مدرب طلائع الجيش، فى انتزاع الثلاث نقاط والعودة بالفوز فى مباراة قد تكون الأخيرة للمدرب الذى يعانى من النتائج المتذبذبة، وطالب اللاعبين بضرورة استغلال حالة سموحة فى تحقيق الفوز، محذرا من الانتفاضة التى قد تحدث فى المباراة.
يحتل فريق طلائع الجيش المركز الحادى عشر برصيد 13 نقطة، جمعها من 12 مباراة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 14 هدفا واستقبلت شباكه 19 هدفا.