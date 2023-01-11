شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستضيف اليوم طلائع الجيش فى لقاء الفرصة الأخيرة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق سموحة فى الثالثة إلا ربع عصر اليوم الأربعاء، نظيره طلائع الجيس على استاد الإسكندرية، فى افتتاح منافسات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات منخفضة، حيث سقط سموحة أمام فاركو بهدفين نظيفين فى الجولة الماضية، فى المقابل خسر طلائع الجيش أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

ويسعى طارق العشرى المدير الفنى لفريق سموحة، إلى تحقيق الفوز والثلاث نقاط فى مباراة اليوم مستغلا عامل الأرض فى إعادة الفريق للطريق الصحيح بعد سلسلة النتائج السيئة، وطالب من اللاعبين ضرورة التركيز خلال المباراة واستغلال الفرص التى تتيح لهم أمام المرمى لتسجيل الأهداف، معولا على حسام حسن الصفقة الجديدة فى الفريق.

يحتل سموحة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط من 12 مباراة، فاز في مباراة وحيدة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 4 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 4 أهداف، بينما استقبل مرماه 10 أهداف.

فى المقابل، يأمل محمد يوسف مدرب طلائع الجيش، فى انتزاع الثلاث نقاط والعودة بالفوز فى مباراة قد تكون الأخيرة للمدرب الذى يعانى من النتائج المتذبذبة، وطالب اللاعبين بضرورة استغلال حالة سموحة فى تحقيق الفوز، محذرا من الانتفاضة التى قد تحدث فى المباراة.

يحتل فريق طلائع الجيش المركز الحادى عشر برصيد 13 نقطة، جمعها من 12 مباراة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 14 هدفا واستقبلت شباكه 19 هدفا.