شكرا لقرائتكم خبر عن كلاتنبرج يعتمد خطة تصعيد الحكام الشباب ومنحهم الفرصة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الانجليزي مارك كلاتنبرج خطة للاعتماد على بعض الوجوه الشابة من الحكام واسناد مباريات الدوري الممتاز لهم في الجولات المقبلة، بحيث يتم دمجهم في منظومة الحكام تدريجيا.

وأكد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد، في جلسته الأخيرة باتحاد الكرة أن عملية النهوض بمنظومة التحكيم المصري، يبدأ من تقديم وجوه جديدة، واكسابهم الخبرات وتقديمهم للجمهور بدلا من الاعتماد على أسماء بعينها منذ سنوات طويلة.

وأبلغ مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم كلاتنبرج بشكاوى الأندية بخصوص مستوى التحكيم في مباريات الأسابيع الأخيرة، والسعي لتلافي تلك الأخطاء خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن التعاقد مع الحكم الإنجليزي الدولي السابق تم من أجل الاستعانة بخبراته للنهوض بالتحكيم المصري ورفع مستواه.

وأكد كلاتنبرج خلال الجلسة أن لجنة الحكام تصحح أخطاء التحكيم أولًا بأول، وأضاف أن الأخطاء التي حدثت لم تكن مؤثرة، كمان أن الفيديو الأسبوعي الذي يقدمه يستعرض بوضوح جميع الحالات التحكيمية البارزة، وأبلغ المجلس أنه سيجتمع بالحكام خلال الساعات المقبلة، من أجل مناقشات الحالات الخاصة بالأسبوع الماضي.

واكد كلاتنبرج أن أخطاء التحكيم تحدث في جميع دول العالم، في حين وعد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم كلاتنبرج بتقديم كامل الدعم، وتوفير جميع احتياجات التحكيم، كما أوضح المجلس أن لجنة الحكام قد تشهد إضافة بعض العناصر خلال الساعات المقبلة من الخارج.