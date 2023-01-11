شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات قوية تنتظر الأهلى حتى نهاية يناير.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لمواجهة المصرى البورسعيدى بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصرى والمقرر لها غداً الخميس على ستاد برج العرب بالاسكندرية.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

الاهلى مواعيد مباريات الأهلى فى شهر يناير مواعيد مباريات الأهلى فى شهر يناير

الخميس 12 يناير – الأهلي ضد المصري – الدوري (الجولة 13) – ملعب برج العرب

الإثنين 16 يناير – الأهلي ضد سموحة – نصف نهائي كأس مصر – ملعب السلام

السبت 21 يناير – الزمالك ضد الأهلي – الدوري (الجولة 14) – ستاد القاهرة

الثلاثاء 24 يناير – الأهلي ضد البنك الأهلي – الدوري (الجولة 15) – ملعب السلام

الأحد 29 يناير – حرس الحدود ضد الأهلي – الدوري (الجولة 16) – ملعب المكس.