شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مواجهات قوية فى مجموعة بحرى بالقسم الثانى.. دكرنس والمنصورة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى الثانية والنصف عصر اليوم الأربعاء، 8 لقاءات كبيرة فى إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مجموعة بحرى والإسكندرية فى القسم الثانى، بين الأوليمبى مع بروكسى، سبورتنج مع بايونيرز، دكرنس مع المنصورة، كفر الشيخ مع أبو قير للأسمدة، نبروه مع جمهورية شبين، المجد مع المصرى بالسلوم، هلال الضبعة مع بلدية المحلة، طنطا مع الحمام.

يستقبل فريق دكرنس متصدر جدول مجموعة بحرى برصيد 26 نقطة، فريق المنصورة صاحب المركز الثالث برصيد 22 نقطة، فى مباراة نارية صعب التكهن بنتيجتها، حيث يأمل سعيد صبحى مدرب دكرنس فى مواصلة تحقيق الانتصارات والفوز بالثلاث نقاط من أجل مواصلة الصدارة، فيما يسعى أحمد سارى لإسقاط المتصدر وتضييق الخناق وتقليص الفارق لنقطة واحدة واشعال الصراع.

ويحل بلدية المحلة صاحب الوصافة برصيد 22 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق هلال الضبعة صاحب المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة، ويسعى أحمد عبد الرؤوف مدرب المحلة فى العودة بالثلاث نقاط وانتظار هدية من المنصورة، فى المقابل يأمل الهلال فى اقتناص الثلاث نقاط مستغلا عاملى الأرض والجمهور.

ويستضيف فريق طنطا صاحب المركز الرابع برصيد 22 نقطة، فريق الحمام القابع فى المركز الثانى عشر برصيد 13 نقطة، ويسعى عمرو أنور مدرب طنطا فى مواصلة صحوته واقتناص الثلاث نقاط من أجل الاقتراب من الصدارة، فيما يأمل فريق الحمام بالعودة بالثلاث نقاط أو نقطة من أرض السيد البدوى.

ويصطدم فريق كفر الشيخ الخامس برصيد 22 نقطة بفريق أبو قير للأسمدة صاحب المركز الثامن برصيد 19 نقطة، فى مباراة سعبة على كلا الفريقين، ويأمل عبد الفتاح عبد الرزاق مدرب كفر الشيخ فى اقتناص الثلاث نقاط لمواصلة التقدم فى الجدول، فيما يسعى أيمن المزين مدرب أبو قير فى إعادة الفريق لسكة الانتصارات بعد تدعيم صفوفه بأكثر من صفقة.

ويلتقى فى نفس التوقيت كل من الأوليمبى مع بروكسى، سبورتنج مع بايونيرز، نبروه مع جمهورية شبين، المجد مع المصرى بالسلوم.