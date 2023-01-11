شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يضع الرتوش الأخيرة على تشكيل المصرى استعداداً للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، استعدادته لمواجهة النادي الأهلي في اللقاء الذي يجمع الفريقين غداً الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية.

وحذر حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، لاعبي الفريق البورسعيدي، من ثنائي وسط ملعب الأهلي، عمرو السولية وأليو ديانج، خاصة بعدما أصبح ثنائي الفريق الأحمر يساهم بشكل فعال في الأهداف التي يسجلها الفريق الأحمر خلال المباريات الأخيرة.

وشدد حسام حسن على ضرورة غلق المساحات وعدم إتاحة أي فرصة للتسديد على المرمى أمام السولية وديانج في ظل إجادتهم لإحراز الأهداف مستغلين مهارتهم في التسديد.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 17 نقطة، وذلك بعدما خاض 12 مباراة، فاز في 4 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً أخر.

وكان النادي المصري قد حقق انتصارين متتاليين خلال المباريات الأخيرة بالدوري، حيث فاز على الداخلية في الجولة 11 بهدف نظيف، ثم فاز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف.

بينما يحتل النادي الأهلي المركز الأول في قمة المسابقة برصيد 30 نقطة، بعدما خاض الفريق الأحمر 12 مباراة، فاز في 9 لقاءات وتعادل في 3 أخرى ولم يتذوق طعم الهزيمة، وأحرز لاعبو الأهلي 22 هدفاً واستقبلت شباكه 5 أهداف.