شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتوجه للإسكندرية اليوم لمواجهة المصرى فى بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي استعداداته اليوم الأربعاء قبل خوض مباراته ضد المصري البورسعيدي غدا الخميس على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري، على ملعب مختار التتش قبل استقلال الأتوبيس الذي سينقلهم إلى الإسكندرية للمبيت بها استعدادا لخوض موقعة الغد.

ويعكف مارسيل كولر على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية والتكتيكية التي ينوي تطبيقها في مباراة الغد، والاستقرار على التشكيل النهائي الذي يفكر في الاعتماد عليه، في ظل رغبته في تخطي عقبة الفريق البورسعيدي والاستمرار في سلسلة الانتصارات من أجل الحفاظ على صدارة الدوري وفارق الـ4 نقاط مع أقرب منافسيه وهو فيوتشر.

من ناحية اخرى قرر مجلس إدارة النادي الاهلى تشكيل لجنة للترتيب والإعداد لمشاركة الفريق الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها بالمغرب في الفترة من 1-11 فبراير المقبل.

يترأس اللجنة خالد مرتجي أمين الصندوق، والذي سبق أن تولى هذا الملف في مشاركات الأهلي السابقة.. وفي عضوية اللجنة محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة الطبية، سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق، وجمال جبر مدير الإعلام، علاء صلاح مدير أمن النادي، أحمد الطوخي ومريان رشاد من إدارة التسويق، وهاني حسام مدير الحجز والرحلات.. وتقرر أن يكون أحمد حسام ممثلًا لشركة الأهلي لكرة القدم باللجنة، وأن تقوم حنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص بدور المنسق العام مع اللجنة المنظمة المحلية.

يشارك الأهلي في كأس العالم للأنية 2023 للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالي.

وشارك المارد الأحمر في 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج بطل مصر وأفريقيا السابق في مونديال الأندية، حصوله على الميدالية البرونزية في 3 مناسبات، أعوام 2006 في اليابان، و2020 في قطر، و2021 في الإمارات.