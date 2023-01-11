شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة بحرى قبل مباريات اليوم بالقسم الثانى.. دكرنس فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى فريق دكرنس بقيادة سعيد صبحى صدارة جدول مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 26 نقطة، متفوقا على الرباعى بلدية المحلة والمنصورة وطنطا وكفر الشيخ أصحاب الـ22 نقطة، بعد مرور 13 جولة من مسابقة القسم الثانى هذا الموسم.

1 دكرنس 26 نقطة

2 بلدية المحلة 22 نقطة

3 المنصورة 22 نقطة

4 طنطا 22 نقطة

5 كفر الشيخ 22 نقطة

6 جمهورية شبين 20 نقطة

7 بروكسى 19 نقطة

8 أبو قير للأسمدة 19 نقطة

9 اتحاد نبروه 16 نقطة

10 سبورتنج 15 نقطة

11 الأوليمبى 13 نقطة

12 الحمام 13 نقطة

13 هلال الضبعة 13 نقطة

14 المجد 13 نقطة

15 المصرى بالسلوم 7 نقاط

16 بايونيرز 5 نقاط

يستقبل فريق دكرنس متصدر جدول مجموعة بحرى برصيد 26 نقطة، فريق المنصورة صاحب المركز الثالث برصيد 22 نقطة، فى مباراة نارية صعب التكهن بنتيجتها، حيث يأمل سعيد صبحى مدرب دكرنس فى مواصلة تحقيق الانتصارات والفوز بالثلاث نقاط من أجل مواصلة الصدارة، فيما يسعى أحمد سارى لإسقاط المتصدر وتضييق الخناق وتقليص الفارق لنقطة واحدة واشعال الصراع.

ويحل بلدية المحلة صاحب الوصافة برصيد 22 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق هلال الضبعة صاحب المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة، ويسعى أحمد عبد الرؤوف مدرب المحلة فى العودة بالثلاث نقاط وانتظار هدية من المنصورة، فى المقابل يأمل الهلال فى اقتناص الثلاث نقاط مستغلا عاملى الأرض والجمهور.

ويستضيف فريق طنطا صاحب المركز الرابع برصيد 22 نقطة، فريق الحمام القابع فى المركز الثانى عشر برصيد 13 نقطة، ويسعى عمرو أنور مدرب طنطا فى مواصلة صحوته واقتناص الثلاث نقاط من أجل الاقتراب من الصدارة، فيما يأمل فريق الحمام بالعودة بالثلاث نقاط أو نقطة من أرض السيد البدوى.

ويصطدم فريق كفر الشيخ الخامس برصيد 22 نقطة بفريق أبو قير للأسمدة صاحب المركز الثامن برصيد 19 نقطة، فى مباراة سعبة على كلا الفريقين، ويأمل عبد الفتاح عبد الرزاق مدرب كفر الشيخ فى اقتناص الثلاث نقاط لمواصلة التقدم فى الجدول، فيما يسعى أيمن المزين مدرب أبو قير فى إعادة الفريق لسكة الانتصارات بعد تدعيم صفوفه بأكثر من صفقة.

ويلتقى فى نفس التوقيت كل من الأوليمبى مع بروكسى، سبورتنج مع بايونيرز، نبروه مع جمهورية شبين، المجد مع المصرى بالسلوم.