شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح أبو جريشة الهداف التاريخى للإسماعيلى يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"53" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يحتفل محمد صلاح أبو جريشة نجم الاسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق بعيد ميلاده الـ"53" اليوم الأربعاء فهو من مواليد 11 يناير 1970 ،وهو ابن شقيق فاكهة الكرة المصرية على أبو جريشة، ولعب معظم مسيرته مع النادى الإسماعيلى.

حقق مع الإسماعيلى أربع ألقاب من أصل ستة فاز بها النادي في تاريخه ، ووفاز بلقب هداف الدوري المصري الممتاز موسم 1995–96 برصيد 14 هدف ، كما أنه الهداف التاريخى للاسماعيلى برصيد 110 أهداف، سجل 86 هدفا فى الدورى و15 فى كأس مصر.

على الصعيد الدولي، مثل محمد صلاح أبو جريشة منتخب مصر الأولمبي في الألعاب الأولمبية الصيفية 1992 ومثل المنتخب الأول في كأس الأمم الأفريقية دورات 1992 و 1994 و 1996.

كان محمد صلاح أبو جريشة غير قابل للإيقاف حينما كان يشارك بالقميص الأصفر دائما ما يسجل ويمثل أكبر تهديد للمنافسين، هز الشباك وانتزاع آهات الجماهير كان غايته الأسمي في كرة القدم، لا يتحدث سوى بلغة الأهداف، أرقامه وإبداعاته بالمستطيل الأخضر لا تزال عالقة في ذهن الجماهير العاشقة بشغف رغم مرور السنين.

ويعد محمد صلاح أبوجريشة هو الهداف التاريخى للإسماعيلي برصيد ١١٠ أهداف كالتالى …

هداف الإسماعيلى فى الدورى العام برصيد 86 هدفًا

هداف الإسماعيلى فى كأس مصر برصيد 15 هدفًا

هداف الدورى العام موسم 95 / 96 برصيد 14 هدفًا

هداف كأس مصر موسم 98 / 99 برصيد 6 أهداف