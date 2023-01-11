شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات مثيرة تنتظر الزمالك حتى نهاية يناير.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك بقيادة البرتغالى اليوم الأربعاء مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة مساء باستاد الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة في موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدي مهاجم سموحة السابق، والذي انتقل في الموسم الجديد إلى النادي المصري.

الزمالك مباريات الزمالك في شهر يناير مباريات الزمالك في شهر يناير

1_الزمالك ضد الاتحاد السكندري 11 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.

2_ كأس مصر الزمالك ضد بيراميدز 16 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.

3- الزمالك ضد الأهلي 21 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.

4- الزمالك ضد غزل المحلة 24 يناير في تمام الساعة الخامسة مساء.

5- الزمالك ضد فيوتشر 29 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.