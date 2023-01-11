شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والاتحاد اليوم الأربعاء 11 / 1 / 2022 بالدوري المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك والاتحاد السكندري باستاد الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر مرة وحيدة وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 7 أهداف

في المقابل يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 18 نقطة بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز في 6 مباريات وتلقى 6 هزائم ولم يعرف نتيجة التعادل، وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 14 هدف.

تعادل الزمالك مع الداخلية بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للدوري فيما خسر زعيم الثغر من المصري البورسعيدى بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

الزمالك يتفوق على الاتحاد السكندري في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 22.83 مليون يورو فيما تساوى القيمة التسويقية للاتحاد السكندري7.10 مليون يورو .

124 مباراة جمعت الزمالك والاتحاد السكندري

124 مباراة جمعت الزمالك والاتحاد حقق الفارس الأبيض 79 فوز مقابل 13 انتصار لزعيم الثغر فيما انتهت 32 مباراة بالتعادل، وسجل الزمالك 213 هدف فيما تلقت شباكه 79 هدف.

أرقام فيريرا مع الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندري

75 مباراة لفيريرا مع الزمالك حقق الفوز في 52 لقاء و 14 تعادل و تسعة هزائم كما توج ببطولتين للدوري و 2 كأس مصر.