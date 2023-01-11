شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المصرى: لا توجد مشاكل مع التوأم حسن ولهما كل الاحترام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى كامل أبو على، رئيس النادى المصرى البورسعيدى، وجود مشاكل مع حسام حسن المدير الفني للفريق وتوأمه إبراهيم، مؤكدا أنه يكنّ لهما كل الاحترام والتقدير.

وأضاف أبو على خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون" على قناة "أون تايم سبورتس": "كان لا بد من إقالة إيهاب جلال من تدريب فريق المصرى البورسعيدى ولن أتحدث عن الأسباب".

وتابع رئيس نادى المصرى: "ليس مهم مركز النادى المصرى بقدر استمراريته بالمنافسة بالدورى المصرى، ونملك فريقا قويا وسنبحث احتياجاته مع الجهاز الفنى وقادرون على إنجاز الملعب الجديد خلال 15 شهرا".

وفاز المصرى البورسعيدى على نظيره الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضى على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

افتتح التسجيل للمصرى البورسعيدى إلياس الجلاصى في الدقيقة 44 قبل أن يتعادل أوستين أموتو للاتحاد السكندرى في الدقيقة 56، ثم أعاد مروان حمدى التقدم للفريق البورسعيدى في الدقيقة 74 مختتماً أهداف اللقاء.

بهذه النتيجة ارتقى المصري إلى المركز السابع برصيد 17 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 12 مباراة، فاز في 4 مباريات وخسر ثلاثة لقاءات وتعادل في 5 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفا آخر.