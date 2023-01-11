شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعترض على تعيين محمد معروف لإدارة مباراة فيوتشر ويطالب بتغييره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترض نادى بيراميدز على قرار لجنة الحكام بإسناد إدارة مباراة الفريق أمام فيوتشر فى الجولة الثانية عشرة من بطولة الدورى الممتاز إلى الحكم محمد معروف، وأوضح هانى سعيد المدير الرياضى أن الحكم محمد معروف سبق وأن أدار مباراتى الدورين الأول والثانى، للفريقين فى الدورى النسخة الماضية، وتم إسناد مهمة تلك المباريات لنفس الحكم محمد معروف، ومن غير المقبول أو العدل أن يتولى الحكم إدارة المباراة الثالثة على التوالى بين الفريقين فى مسابقة واحدة.

وأشار هانى سعيد، فى تصريحات رسمية صادرة من نادى بيراميدز، إلى أنه لا يشكك مطلقا فى نزاهة الحكم أو لجنة الحكام، ولكن الأمر يدعو للدهشة الشديدة والتعجب، من تولى ذات الحكم إدارة 3 مواجهات متتالية للفريقين فى بطولة الدورى، وكأنه لا يوجد حكم آخر فى مصر بإمكانه إدارة مباراة تجمع بين بيراميدز وفيوتشر.

شدد هانى سعيد على أن نادى بيراميدز سبق وتقدم باحتجاج رسمى ضد الحكم محمد معروف بعد إدارته للقاء الدور الثانى بين فيوتشر وبيراميدز باستاد السلام، فى دورى الموسم الماضى، بعدما تعرض الفريق خلال تلك المواجهة لظلم تحكيمى واضح، وكذا ترصد الحكم للمدير الرياضى وطرده خلال نفس اللقاء قبل إيقافه وتوقيع عقوبة مالية عليه إضافية من جانب لجنة المسابقات.

وأشار إلى أن نادى بيراميدز منعا لأى مشاكل فإنه يحتج على تعيين الحكم محمد معروف لإدارة مباراة الفريق أمام فيوتشر مساء الأربعاء، ويطالب بإسناد اللقاء لأى حكم آخر.