شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباقى جمال يقترب من تجهيز اللاعبين البدلاء للمشاركة أمام إنبى بسبب الغيابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام عبد الباقى جمال المدير الفني لفريق غزل المحلة بتجهيز اللاعبين البدلاء خلال التدريبات الجماعية أستعدادا للدخول في التشكيل الاساسى للمباراة القادمة أمام إنبى في الدورى المصرى الممتاز .

ويغيب عن فريق غزل المحلة أمام إنبى كل من أحمد الشيخ ومحمود الحضري للإصابة، بينما إيهاب سمير للايقاف عقب الحصول على الإنذارالثالث .

وكان تلقى فريق غزل المحلة الهزيمة أمام بيراميدز برباعية نظيفة فى اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وعلى إثر الهزيمة أمام بيراميدز رحل المدير الفني للفريق المحلاوى اليوناني بابا فاسيليو عقب جلسة بينه وبين مجلس إدارة شركة كرة القدم برئاسة أسامة خليل وتعيين عبد الباقى جمال مدربا للفريق مع أستمرار الجهاز المعاون.

وتعد مباراة إنبى الأولى للمدير الفني الجديد عبد الباقى جمال خلفا للمدرب اليوناني بابا فاسيليو الذى رحل عن الفريق بانهاء التعاقد بالتراضى بين الطرفين .

ويستعد فريق غزل المحلة لاستضافة نظيره إنبى ضمن مباريات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 18 نقطة عقب الفوز في 5 مباريات و التعادل في 3 مباريات و الهزيمة في 4 مباريات.