شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق بطولة هيوستن للاسكواش بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات بطولة هيوستن للاسكواش، والتى تستضيفها ولاية تكساس الأمريكية خلال الفترة بين 11 إلى 15 يناير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار.

وبات مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الثاني عالميا، أمام فرصة تاريخية بعد انسحاب علي فرج، حيث يتصدر مصطفى عسل التصنيف العالمي لأول مرة في تاريخه في حالة تتويجه ببطولة هيوستن.