شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات مثيرة فى افتتاح الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى المصرى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح اليوم الاربعاء منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2022-2023 ، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر حيث صعد الرباعى الأهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائى البطولة.

انطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، والذى كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة عشرة للدوري المصري

الأربعاء 11 يناير

سموحة & طلائع الجيش .2.45 ظهراً

الداخلية & البنك الاهلى..2.45 ظهراً

الاتحاد السكندري & الزمالك..7 مساء

فيوتشر & بيراميدز..7 مساء

الخميس 12 يناير

غزل المحلة & انبى..5 مساء

الاهلى & المصرى ..7 مساء

الجمعة 13 يناير

أسوان & حرس الحدود..2.45 ظهراً

فاركو & سيراميكا..5 مساء

الاسماعيلى & المقاولون العرب..7 مساء

القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.