شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الأربعاء 11 / 1 / 2023 فى الدوري المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الأربعاء، 4 مواجهات كبيرة فى افتتاح منافسات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، بين سموحة وطلائع الجيش، الداخلية مع البنك الأهلى، فيوتشر مع بيراميدز، والاتحاد السكندرى مع الزمالك.

يستضيف فريق سموحة فى الثالثة إلا ربع عصر اليوم الأربعاء، نظيره طلائع الجيس على استاد الإسكندرية، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة، حيث سقط سموحة أمام فاركو بهدفين نظيفين فى الجولة الماضية، فى المقابل سقط طلائع الجيش أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

يحتل سموحة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط من 12 مباراة، فاز في مباراة وحيدة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 4 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 4 أهداف، بينما استقبل مرماه 10 أهداف.

فى المقابل، يحتل فريق طلائع الجيش المركز الحادى عشر برصيد 13 نقطة، جمعها من 12 مباراة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 14 هدفا واستقبلت شباكه 19 هدفا.

يبحث فريق الداخلية فى الثالثة إلا ربع عصر اليوم الأربعاء، عن تحقيق الفوز أمام البنك الأهلى على استاد السويس الجديد، فى مباراة بدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث تعادل الداخلية مع الزمالك بهدف لمثله فى الجولة الماضية، فيما تعادل البنك الأهلى مع أسوان بنفس النتيجة فى الجولة نفسها.

يحتل فريق الداخلية المركز السابع عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 9 نقاط، جمعها من 12 مباراة، حيث حقق الفوز فى لقاء وحيد وتعادل فى 6 مباريات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه 13 هدفا.

فى المقابل، يحتل فريق البنك الأهلى المركز الثالث عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 11 نقطة، جمعها من 12 مباراة، حيث حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكه 13 هدفا.

موعد مباراة فيوتشر وبيراميدز

ويصطدم فريق فيوتشر فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، بنظيره فريق بيراميدز على استاد الأهلى والسلام، فى مباراة صعب التكهن بها، حيث يدخلها الفريقان بمعنويات عالية، حيث حيث حقق فيوتشر فوزا مهما على سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الماضية، فيما حقق بيراميدز فوزا كبيرا على غزل المحلة بأربعة أهداف نظيفة فى نفس الجولة.

يحتل فريق فيوتشر المركز الثانى فى ترتيب جدول الدورى برصيد 26 نقطة، جمعها من 12 مباراة، حيث حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات ولم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن، سجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلت شباكه 7 أهداف.

فى المقابل، يحتل فريق بيراميدز المركز الرابع فى ترتيب جدول الدورى برصيد 23 نقطة، جمعها من 12 مباراة، حيث حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى مواجهتين وخسر 3 لقاءات، سجل لاعبوه 18 هدفا واستقبلت شباكه 9 أهداف.

يلتقى فريق الاتحاد فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، مع الزمالك على استاد الإسكندرية، فى مباراة قوية بين الفريقين، ويدخل الاتحاد المباراة بعد الخسارة من المصرى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية، فيما تعادل الزمالك مع الداخلية بهدف لمثله فى نفس الجولة.

يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز السادس فى ترتيب جدول الدورى برصيد 18 نقطة، جمعها من 12 مباراة، حيث حقق الفوز فى 6 مباريات وخسر 6 مواجهات ولم يعرف التعادل حتى الآن، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلت شباكه 14 هدفا.

فى المقابل، يحتل فريق الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى برصيد 25 نقطة، جمعها من 12 مباراة، حيث حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر مواجهة واحدة من أسوان، سجل لاعبوه 22 هدفا واستقبلت شباكه 7 أهداف.