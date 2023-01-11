بلال السيد ينتظم فى تدريبات أسوان اليوم بعد انضمامه من زعيم الثغر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم بلال السيد الوافد الجديد لفريق أسوان من صفوف الاتحاد السكندري في مران الفريق الجنوبي اليوم الأربعاء.

ورفع فريق أسوان رصيدة نقطة جديدة من التعادل السلبي مع البنك الأهلي، فى المباراة التى جمعت الفريقين، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونجح مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة المستشار الشافعي صالح و بالاتفاق مع أيمن الرمادي المدير الفني للفريق فى التعاقد مع بلال السيد ناشئ فريق الاتحاد السكندري جناح ايسر من مواليد 2000 لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

جاءت الصفقة ضمن تدعيمات صفوف الفريق فى انتقالات يناير الشتوية استعداداً لمباريات الدورى العام المصري، حيث تم الاتفاق و التعاقد بمعسكر الفريق بالقاهرة بعد حصول فريق أسوان على الاستغناء الخاص للاعب.

ويعتبر بلال السيد ثانى صفقات فريق زهرة الجنوب بعد التعاقد مع علاء سلامة لاعب الوسط المهاجم لفريق فاركو.

ويستعد فريق أسوان لمواجهة فريق حرس الحدود يوم الجمعة المقبلة فى الجولة ال 13 من عمر المسابقة ويحتل يحتل فريق زهرة الجنوب المركز التاسع برصيد 16 نقطة.