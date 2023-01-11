شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى: أسوان يحتاج إلى الدعم ولا أحمل المجلس فوق طاقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن الرمادى، المدير الفني لنادى أسوان، كنت قد قرر ترك تدريب أسوان ولن يقوم بالتدريب في مصر هذا الموسم، لافتاً إلى أن قبل مهمة القيادة الفنية لأبناء زهرة الجنوب رغم النصائح بخطورة الخطوة، لكنه كان على ثقة أن مجلس الإدارة سيوفر كل الدعم للاعبين.

وأكد الرمادى خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة "أون تايم سبورتس 1"، أنه مسئول عن فريق أسوان وواجب عليه توفير كل الدعم للاعبين وحمايتهم لأنهم يستحقوا كل الاحترام، موضحاً أنه لم يتردد لحظة في قبول مهمة تدريب أسوان.

وأشار الرمادى إلى أنه اجتمع مجلس إدارة نادى أسوان وطلب منهم احترام آدمية اللاعبين في توفير مسكن مناسب لهم وتوفير تغذية جيدة لهم، مؤكداً أن هذه الطلبات شرعية وبسيطة ولا يحمل مجلس الإدارة فوق طاقتهم.

وأوضح الرمادى أن أسوان اسم كبير في الكرة المصرية وقيادته شرف لأى مدير فنى، مشيراً إلى أنه غاب عن تدريب الثلاثاء بالفريق بسبب عدم تنفيذ طلباته موضحاً أمن يعشق شعب أسوان.

وواصل الرمادى: "لا أنكر أن رئيس نادى أسوان بذل كل طاقته لتلبية احتياجات الفريق، وأطلب إقامة كبيرة في فندق يحترم آدمية اللاعب، والانتظام في مواعيد تدريب اللاعبين، وأنا مستعد للتنازل عن راتب هذا الشهر لمساعدتهم".