 صحيفة إسبانية: شرط وحيد يفصل زيدان عن العودة لتدريب ريال مدريد

تبخرت جميع آمال أسطورة نادي ريال مدريد ومدربه السابق، زين الدين زيدان، في قيادة المنتخب الفرنسي لكرة القدم، بعد إعلان تمديد عقد المدير الفني الحالي ديديه ديشان، حتى شهر يونيو/ حزيران من عام 2026.



وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، الاثنين، أن زيدان يبقى الخيار الأمثل لفلورنتينو بيريز رئيس الفريق الملكي في حالة واحدة فقط، هي فشل المدرب الحالي كارلو أنشيلوتي في الفوز بالألقاب خلال الموسم الحالي، رغم أن عقده يتواصل لعام إضافي حتى يونيو 2024، إلا أن النتائج التي سيحققها ستحسم مصيره مع الفريق.



ورغم أن "زيزو" رفض العديد من العروض من فرق كبيرة، مثل باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنكليزي، إلا أنه يعرف الملكي تماماً، ويعرف كيفية إدارة غرفة خلع الملابس، في الوقت الذي يحظى فيه بالاحترام من جميع اللاعبين الذين يعاملونه بإعجاب، وستكون عودته بمثابة دفعة لفريق يبدو أنه فقد تعطشه للألقاب بعد ثنائية الموسم الماضي.



ويميل بيريز إلى زيدان، رغم أن نجم الفريق السابق راؤول غونزاليس عبّر عن رغبته في تولي تدريب الفريق الأول في حال نهاية حقبة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لكن يبدو أن رغبته ستكون صعبة المنال.