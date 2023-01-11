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الامارات | ولي عهد الشارقة يوجّه برفع موازنة أندية الإمارة في 2023

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منصور السندي ■ الشارقة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، برفع قيمة موازنة الأندية بإمارة الشارقة، وإضافة 46 مليوناً و658 ألفاً و148 درهماً للموازنة المعتمدة لعام 2023.

وأعلن الأمين العام لمجلس الشارقة للإعلام، حسن يعقوب المنصوري، عن رفع الموازنة عبر برنامج «الخط المباشر» الذي يبث من أثير إذاعة الشارقة والتلفزيون.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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