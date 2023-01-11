الامارات | ولي عهد الشارقة يوجّه برفع موازنة أندية الإمارة في 2023

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شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد الشارقة يوجّه برفع موازنة أندية الإمارة في 2023 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، برفع قيمة موازنة الأندية الرياضية بإمارة الشارقة، وإضافة 46 مليوناً و658 ألفاً و148 درهماً للموازنة المعتمدة لعام 2023.
وأعلن الأمين العام لمجلس الشارقة للإعلام، حسن يعقوب المنصوري، عن رفع الموازنة عبر برنامج «الخط المباشر» الذي يبث من أثير إذاعة الشارقة والتلفزيون.
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