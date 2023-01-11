الامارات | «انتباه» تتألق في تحديات الرموز لهجن أبناء القبائل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تألقت المطية «انتباه» في تحديات الرموز لهجن أبناء القبائل، ضمن مهرجان ولي عهد دبي للهجن، أمس، التي شهدت مشاركة 1340 مطية في سن اليذاع على مدار 36 شوطاً أقيمت في الفترتين الصباحية والمسائية.

واستطاعت «انتباه» المملوكة إلى سعيد جابر عبدالله محمد أن تحسم المنافسة على كأس اليذاع البكار المفتوح عن جدارة واستحقاق بتوقيت زمني بلغ 9:01:7 دقائق، بينما ذهبت بندقية اليذاع الجعدان المفتوح إلى شعار المضمر محمد عتيق زيتون المهيري بواسطة «الحصان» الذي سجل توقيتاً قدره 9:01:9 دقائق.

وأكدت «مبشرة» المملوكة إلى مبارك هدي بطي دميثان الشامسي على تميزها إذ تمكنت من حصد كأس اليذاع البكار للإنتاج بعد أن قطعت مسافة السباق في زمن بلغ 9:01:1 دقائق، وكسب «المشهر» المنافسة على بندقية اليذاع الجعدان للإنتاج وأهدى مالكه أحمد سلطان الحلامي اللقب بزمن قدره 9:01:4 دقائق.

من جهة أخرى، تألقت مؤسسات هجن أبناء القبائل من خلال مشاركتها في تحديات سن اليذاع التي أقيمت في رابع أيام مهرجان ولي عهد دبي للهجن، والتي أقيمت على مدار 20 شوطاً لمسافة ستة كيلومترات.

وتمكنت «احتفال» المملوكة لمحمد سعيد عبيد المزروعي من الظفر بصدارة الشوط الرئيس لليذاع البكار المحليات الإنتاج بزمن قدره 9:11:2 دقائق، وظفرت «أسباب» بألوان شعار راشد محمد دحروي العامري بلقب الشوط الثاني لليذاع البكار المهجنات للإنتاج بعد تسجيلها توقيتاً بلغ 9:05:9 دقائق، وحسم «مهيض» صدارة الشوط الثالث لليذاع الجعدان المحليات للإنتاج لمصلحة مالكه محمد سعيد عبيد المزروعي بزمن قدره 9:15:2 دقائق، بينما كسب «جزاع» المملوك إلى مكتوم سعيد منانه غدير الكتبي صدارة الشوط الرابع لليذاع الجعدان المهجنات بعد أن وصل لخط النهاية بعد مرور 9:11:3 دقائق، وحصد «شاهين» بشعار حمدان سالم سليمان الدرعي التوقيت الأفضل في الفترة الصباحية وذلك بعد نيله لقب الشوط الـ12 لليذاع الجعدان المهجنات للإنتاج بزمن بلغ 9:05:1 دقائق.

في المقابل تتجه الأنظار اليوم إلى مضمار ستة كيلومترات بميدان المرموم الذي سيشهد الظهور الأول لهجن أصحاب السمو الشيوخ من خلال مشاركتها في تحديات سن اللقايا والتي ستقام على مدار 33 شوطاً بواقع 16 شوطاً في الفترة الصباحية، و17 شوطاً في الفترة المسائية من بينها أربعة أشواط لهجن الإنتاج المملوكة لهجن أصحاب السمو الشيوخ.

• المهرجان شهد 36 شوطاً في الفترتين الصباحية والمسائية.