الامارات | ريال مدريد إلى الرياض على متن «عملاقة طيران الإمارات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رحّبت «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة دولية في العالم والراعي الرئيس والرسمي لريال مدريد، بفريق كرة القدم الإسباني على رحلة خاصة بـ«طائرة A380»، أقلعت من مدريد متوجهة إلى الرياض، وتتميز الطائرة ذات الطابقين بلمسة جديدة، حيث يزيّن هيكلها الخارجي ملصق لبعض من أشهر لاعبي النادي.

ويصل فريق النادي إلى السعودية قبيل مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام فالنسيا اليوم.

ويضم الملصق لقطة جماعية لنجوم ريال مدريد ناتشو فرنانديز وداني كارفاخال وتيبوت كورتوا وكريم بنزيمة (وسط) ولوكا مودريتش وتوني كروس وفيني جونيور. ويغطي الملصق مساحة 125 متراً مربعاً على كل جانب من جانبي طائرة الإمارات (A380)، وسيبقى لمدة خمسة أشهر على الطائرة، التي ستخدم رحلات منتظمة إلى مختلف وجهات «طيران الإمارات»، بما فيها لندن هيثرو ونيويورك وملبورن.

وتعود علاقة «طيران الإمارات» كراعٍ رئيس ورسمي لريال مدريد إلى عام 2013، ووضعت الناقلة أول ملصق يظهر لاعبي النادي للمرة الأولى على إحدى طائراتها (إيرباص A380) في عام 2015. وأعلنت «طيران الإمارات» أخيراً عن تمديد شراكتها كراعٍ رئيس وناقل رسمي لريال مدريد حتى عام 2026، ما يجعل هذه الشراكة تاريخية وأطول رعاية للقميص في تاريخ الليغا.

يذكر أن «طيران الإمارات» أطلقت خدمة إلى مدريد في عام 2011، وتسيّر حالياً رحلة يومية إلى العاصمة الإسبانية بطائراتها الحديثة «إيرباص A380» و«بوينغ 777».