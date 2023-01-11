الامارات | «طاقة إيجابية».. تجذب كبار المواطنات لـ «اليوغا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، مبادرة تحت عنوان «طاقة إيجابية»، جاذبة في بداية فعالياتها فئة كبار المواطنات للمشاركة في جلسات لـ«يوغا»، لتشجيعهن على ممارسة النشاط البدني في ظل أجواء مفعمة بالصحة والحيوية والسعادة، وذلك سعياً للاضطلاع بدوره في دعم الرياضة المجتمعية، وجعل الرياضة أسلوب حياة وثقافة يقوم بها الإنسان بشكل تلقائي، تماشياً مع استراتيجية القطاع الرياضي 2032 الرامية إلى تنمية الرياضة المجتمعية.

وقالت الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، نورة السويدي في بيان صحافي: «نسعى من خلال مبادرة (طاقة إيجابية) إلى تعزيز التوعية بأهمية ممارسة النشاط البدني، لتكون نمط الحياة اليومية للمجتمع بصفة عامة والمجتمع النسائي بصفة خاصة، ونشر الثقافة الرياضية لدى جميع النساء من مختلف الفئات والأعمار، وجعلها عنصراً أساسياً في حياتهن اليومية».

وقدمت الجلسات المدربة رولا الغول، والتي تم إقامتها في عدد من الأماكن بالهواء الطلق وفي القاعات، وشهدت العديد من تدريبات اليوغا المتنوعة.