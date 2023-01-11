الامارات | دبي تستضيف أبطال العالم في سباق تحمّل السيارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف دبي نخبة أبطال العالم في سباقات تحمل السيارات، الذين حضروا للمشاركة في «تحدي هانكوك دبي 24 ساعة» للسيارات السريعة، الذي يقام في حلبة «دبي أوتودروم» بقلب «موتور سيتي»، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وانطلقت تجارب الأداء لأبطال العالم استعداداً للمشاركة في منافسات التحدي، قبل أن تبدأ يوم الجمعة منافسات الأدوار التأهيلية للسيارات المشاركة، التي وصلت إلى 54 سيارة عالمية من فئات «جي تي إكس» و«جي تي 3» و«تي سي آر»، من أبرزها سيارة فيراري، ومرسيدس، وأودي، وبورش، وبي إم دبليو، وفورد وسيات، ورينو، يتنافسون جميعهم على مدار 24 ساعة متواصلة.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان، أمس، إن 60 فريقاً سيشاركون في التحدي، ويضمون 226 سائقاً من أفضل السائقين في العالم، يتقدمهم الأسطورة فلانتينو روسي، بطل العالم تسع مرات في سباقات الدراجات النارية، الذي يشارك للمرة الأولى في سباقات السيارات، وينضم روسي صاحب الـ43 عاماً إلى الفريق البلجيكي، إذ يقود سيارة رقم 46 بي إم دبليو جي تي 3 في السباق، وذلك بعد اعتزاله سباقات الدراجات النارية عام 2021، وينضم روسي إلى جانب ماكسيم مارتن، الفائز بلقب بطولة سبا 24 ساعة، وفئة لومان 24 ساعة أيضاً، وشون جيلايل سائق بطولة العالم للقدرة، والبريطاني تيم وايت. وستكون هناك ثلاثة فرق إماراتية مشاركة في السباق، هي فريق ربدان موتورسبورت (922)، وفريق دراجون ريسينغ (جي تي 4)، وفريق سالوسين ريسينغ (جي تي 3 / برو آم)، وسيكون فريق ربدان للسيارات، بقيادة سيف العامري، ويتكون طاقم الفريق من سائقين إماراتيين بالكامل. وينطلق السباق الرئيس في تحدي دبي الساعة 3:00 مساء يوم السبت 14 يناير، ويتم الإعلان عن الفائز في السباق بعد 24 ساعة من الانطلاق.