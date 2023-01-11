الامارات | البحرين تبعثر أوراق المجموعة.. وسيناريو واحد لتأهل «الأبيض»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق المنتخب البحريني «حامل اللقب» فوزاً درامياً على نظيره القطري في كأس الخليج العربي لكرة القدم 2-1، وبعثر أوراق المجموعة الثانية وفتح حسابات التأهل لجميع منتخبات المجموعة بما فيها المنتخب الوطني الذي لا يملك حالياً أي نقطة بعد الخسارة في المباراتين الأولى والثانية، لكن حظوظه مرهونة بالانتصار المشروط على قطر.

ورفع «الأحمر» رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمدت نقاط قطر عند ثلاث في المركز الثاني والكويت ثالثاً بالرصيد نفسه، بينما يحتل «الأبيض» المركز الأخير من دون نقاط، لكنه لايزال يمتلك حظوظاً في المنافسة كونه يحتاج للفوز على «العنابي» بهدفين نظيفين وانتصار البحرين على الكويت بأي عدد من الأهداف. ووفقاً للوائح البطولة فإن الحسم في حالة تساوي أكثر من منتخب في عدد النقاط، فإنه يتم اللجوء أولاً إلى فارق الأهداف ومن ثم الأهداف المسجلة.

وبالعودة للمباراة فقد جاءت المواجهة حماسية من جانب لاعبي الفريقين وغلب على طابعها اللعب السريع والمستوى الفني المتطور، خصوصاً من جانب لاعبي «العنابي» الذي قص شريط أهداف المباراة مبكراً وتحديداً في الدقيقة 33 بواسطة لاعبه أحمد علاء الدين، الذي ارتقى خلال ركلة ركنية فوق الجميع وحول الكرة في الشباك ليمنح بذلك زملاءه فرصة السيطرة بشكل أكبر على مجريات اللقاء، بعد أن كان لاعبو «العنابي» الطرف الأفضل منذ بداية المواجهة.

وتحسن أداء المنتخب البحريني خلال الشوط الثاني بفضل ثلاثة تبديلات دفعة واحدة أجراها مدرب الفريق، وأسفرت عن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 72 بالنيران الصديقة، بعد أن اصطدمت تسديدة البديل كميل الأسود في مدافع المنتخب القطري محمد وعد وسكنت الشباك.

وسجل البحرين هدف الفوز في الدقيقة 80 من ركلة جزاء احتسبها الحكم نتيجة لمس مدافع المنتخب القطري للكرة داخل منطقة الجزاء، وكافح بعدها لاعبو «الأحمر» للمحافظة على النتيجة التي انتهت لمصلحتهم ليحصدوا بذلك أول بطاقة المربع الذهبي.

ترتيب المجموعة

- البحرين 6 نقاط (له 4 عليه 2).

- قطر 3 نقاط (له 3 عليه 2).

- الكويت 3 نقاط (له 1 عليه 2).

- الإمارات من دون نقاط (له 1 عليه 3).