الامارات | 6 مشاهد لكرم الضيافة العراقي في «خليجي 25»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعيش مدينة البصرة في العراق أجواءً استثنائية، خلال استضافتها «خليجي 25» حتى 19 يناير المقبل، إذ يتوافد العديد من جمهور المنتخبات الخليجية على المدن العراقية لمتابعة مباريات البطولة، بينما استقبل أهل العراق هذا الجمهور بالترحاب وحفاوة، وقدموا لهم كل سُبل الراحة ليستمتعوا بالإقامة.

وبرزت ستة مشاهد للكرم العراقي زادت من جمالية «خليجي 25»، إذ أصبحت السمة السائدة في البطولة هي إصرار العراقيين على تقديم نسخة تاريخية من ناحية التنظيم والاحتفاء بالجمهور، إذ إنها المرة الأولى التي تستضيف فيها العراق البطولة بعد غياب 44 عاماً.

وأبرز مشاهد الكرم من العراقيين بدأت قبل البطولة وتواصلت خلالها، وهي إعلان أعداد كبيرة عن استعدادهم لاستضافة ضيوف الدولة في منازلهم وعدم ذهابهم إلى الفنادق، ورغم بدء منافسات البطولة، قام عدد كبير من العراقيين بحمل لافتات أمام الملاعب التي تستضيف المباريات وكتبوا عليها «لديهم الرغبة في استضافة المشجعين في منازلهم».

في المقابل، تكررت ظاهرة دخول المشجعين إلى المطاعم، التي يرفض ملاكها أن يدفع المشجعون الخليجيون نظير الوجبات التي يحصلون عليها، وذلك في العديد من المطاعم في البصرة، إلى جانب قيام عراقيين موجودين في الوقت نفسه بهذه المطاعم بالتكفل بدفع الفواتير الخاصة بالمشجعين الخليجيين.

أما المشهد الثالث كان اللقطة التي جذبت الأنظار في مباراة اليمن والسعودية بالجولة الأولى من دور المجموعات عندما تبادل لاعبان في منتخب اليمن «واقي الساق» أثناء تبديلهما، ورغم تأكيد اتحاد الكرة اليمني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنه قام بتوفير كل المستلزمات التي يحتاجها الفريق قبل البطولة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة، وأن كل لاعب لديه أكثر من طقم مكتمل، لافتاً إلى أن اللقطة التي استبدل فيها اللاعبان «الواقيات» كانت عفوية، واستبدل فيها اللاعب «كسارته» بـ«كسارة» زميله ولا تدل على نقص المستلزمات، ولكن استمراراً لكرم أهل البصرة وكرم العراق من شماله إلى جنوبه، أعلن أحد ملاك محال التجهيزات الرياضية منح المنتخب اليمني تجهيزات رياضية للفريق خلال مشاركته في «خليجي 25».

من جهته، تبرع مواطن عراقي ببطاقته الائتمانية لأي مشجع خليجي يرغب في شراء أي شيء على الهواء، أثناء مقابلة مع إحدى المحطات التلفزيونية، بينما ذكر مشجع عُماني في لقاء مع إحدى المحطات التلفزيونية عقب مباراة العراق وعُمان في افتتاح البطولة، أن «دولة العراق بها أهل الكرم والجود»، لافتاً إلى أنه «لم يدفع فلساً واحداً لحضور كأس الخليج في البصرة».

كما تداول مغرّدون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو لقيام شيخ عشيرة عراقية بذبح 100 ناقة و200 خروف للجمهور الخليجي الموجود في البصرة.

وأخيراً، تواصلت ردود الأفعال الإيجابية من الجمهور العراقي في مختلف البرامج التلفزيونية بالترحيب بجمهور الإمارات والمنتخب الوطني والمسؤولين، والأمر نفسه لكل المنتخبات والجمهور الخليجي.

مشاهد الكرم العراقي:

1- استضافة الجمهور في المنازل.

2- رفض المطاعم الحصول على مقابل تناول ضيوف البطولة للطعام.

3- إعلان رجل أعمال عراقي توفير مستلزمات رياضية لمنتخب اليمن.

4- شيخ عشيرة يذبح 100 ناقة و200 خروف للجمهور.

5- مشجع يمنح بطاقته الائتمانية إلى مشجع خليجي.

6- كرم الضيافة واستقبال رائع لجمهور الإمارات والخليج بشكل عام.